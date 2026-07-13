Veteranos de Malvinas difundieron un mensaje antes del Argentina-Inglaterra: "El deporte no es la guerra"

La Federación de Veteranos de Malvinas 2 de Abril llamó a diferenciar el encuentro deportivo del conflicto bélico de 1982 y pidió mantener el reclamo por la soberanía a través de la vía diplomática.

Hoy 19:35

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Malvinas 2 de Abril difundió un comunicado en el que convocó a los hinchas a vivir el encuentro como un evento deportivo y a no confundirlo con la guerra de 1982.

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En el documento, la entidad sostuvo que el partido debe entenderse únicamente como una competencia futbolística y no como una revancha del conflicto bélico. "El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", expresaron.

Asimismo, remarcaron que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas debe continuar por los canales institucionales. "La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", señalaron.

Los veteranos también afirmaron que, aunque el rival sea Inglaterra, el verdadero triunfo consiste en mantener vivo el reclamo argentino sin promover mensajes de odio. En ese sentido, pidieron que el grito de "¡Malvinas Argentinas!" se escuche en las tribunas "sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía".

Por último, la Federación convocó a la sociedad, a los medios de comunicación y a los hinchas de la Selección Argentina a recordar con respeto a quienes dieron su vida durante la guerra. "La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluyó el comunicado.