Atento River: Ángel Correa no arranca la Liga con Tigres y negocia su salida

El delantero no viajará con el plantel a Tijuana para el debut en el Apertura 2026 ante Xolos, una señal fuerte en medio de las negociaciones para llegar al equipo de Eduardo Coudet.

Hoy 20:24

El pase de Ángel Correa a River sigue cocinándose a fuego lento, aunque en Núñez crece la sensación de que la negociación entra en horas decisivas. Este lunes se produjo un nuevo movimiento que alimenta la expectativa: el delantero no formará parte de la delegación de Tigres para el debut en el Apertura 2026 de la Liga MX.

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El equipo mexicano viajará a Tijuana para enfrentar a Xolos el próximo viernes, pero Correa no estará entre los convocados. La decisión aparece como una señal clara en medio de las tratativas por su posible salida hacia River, club con el que el futbolista ya tendría un acuerdo de palabra por sus condiciones económicas y la extensión de su contrato.

El campeón del mundo en Qatar 2022 tampoco había sumado minutos en los amistosos de pretemporada de Tigres, mientras el Millonario continuaba negociando para incorporarlo de cara al segundo semestre.

La postura del delantero parece ser determinante. Correa tiene el deseo de jugar en River y en México ya reconocen que mantener en el plantel a un futbolista que pretende salir puede terminar perjudicando a todas las partes.

El club de Núñez mantiene sobre la mesa una oferta cercana a los 13 millones de dólares, cifra que aparece como la propuesta definitiva para quedarse con la ficha del atacante de 31 años. Tigres, en un primer momento, había rechazado un ofrecimiento inferior y se había plantado en la cláusula de rescisión, fijada en 18 millones de dólares.

La negociación, sin embargo, tiene una llave que River considera importante. El contrato de Correa contempla que desde el 1° de julio de 2027 su cláusula de salida bajará a 10 millones de dólares, por lo que en Núñez entienden que Tigres debe resolver si acepta ahora una cifra superior o se expone a recibir menos dentro de un año.

En ese contexto, el último movimiento del presidente Stefano Di Carlo y del director deportivo Pablo Longoria habría sido clave para acercar posiciones. La necesidad económica de Tigres y la voluntad del jugador pueden terminar destrabando una operación que se volvió una de las novelas más fuertes del mercado de pases.

Correa viene de ser una de las figuras del equipo dirigido por Guido Pizarro en la última temporada, pero su relación con parte de los hinchas quedó marcada por el deseo público de emigrar a River.

Por eso, en las próximas horas se esperan nuevas conversaciones entre ambos clubes para intentar afinar los números y cerrar el pase. Aunque la negociación todavía no está definida y no se descarta un nuevo giro, la ausencia de Correa en el arranque oficial de Tigres aumenta la expectativa en Núñez.

De concretarse, Ángel Correa se transformaría en un refuerzo de enorme jerarquía para el River de Eduardo Coudet, que sigue rearmando su plantel para afrontar el segundo semestre.