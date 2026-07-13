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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 18º
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Locales

El Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí” invita a su primera muestra anual

La muestra reunirá las obras de estudiantes, docentes y la comunidad santiagueña para celebrar la creatividad y el talento local en un espacio abierto para todo público.

Hoy 17:55

El Instituto Superior de Bellas Artes "Juan Yaparí" abre sus puertas a toda la comunidad santiagueña para la 1ª Muestra Artística Anual, que se realizará el próximo jueves 16 de julio, de 9 a 13 horas, en las instalaciones del Consejo General de Educación, ubicado en Av. Belgrano (S) Nº 1940.

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La exposición, que celebra su cuarta edición consecutiva, se consolidó como un espacio de encuentro entre la institución y la comunidad, con el objetivo de visibilizar la producción artística de los estudiantes de nivel superior, fortalecer los vínculos con la sociedad y promover el acceso al arte como expresión de la identidad cultural y del desarrollo educativo.

A lo largo de cada edición, la muestra ha crecido en participación, calidad y alcance, convirtiéndose en una oportunidad única para acercar las producciones del instituto a la comunidad santiagueña y poner en valor el talento, la creatividad y el compromiso de quienes se forman en distintas disciplinas artísticas.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de obras y expresiones artísticas, realizadas por estudiantes y docentes. Además, quienes lo deseen tendrán la posibilidad de adquirir las obras expuestas, promoviendo el reconocimiento y la difusión del trabajo de los artistas en formación.

La actividad también constituye un espacio para reconocer el esfuerzo y la dedicación de estudiantes y docentes, promoviendo el arte como herramienta de aprendizaje, inclusión, identidad cultural y transformación social.

Desde la institución se invita especialmente a autoridades educativas, docentes, estudiantes, familias, artistas, medios de comunicación y a toda la comunidad santiagueña a participar de esta propuesta y celebrar juntos el valor de la educación artística.

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