Todo lo que necesitas saber sobre los trámites de auto para viajar

Antes de emprender un viaje en auto por Argentina, es fundamental cumplir con ciertos trámites obligatorios que garantizan la seguridad y legalidad del recorrido. En 2021, el Automóvil Club Argentino reportó un aumento en las consultas sobre estos requisitos.

Hoy 18:02

Viajar por Argentina en auto puede ser una experiencia inolvidable, pero es crucial estar al tanto de los trámites necesarios para evitar inconvenientes. Desde la documentación del vehículo hasta el seguro, cada detalle cuenta para un viaje sin contratiempos.

Uno de los documentos más importantes es el título del vehículo, que debe estar a nombre del conductor o tener un poder notarial en caso de que sea un vehículo prestado. Este documento verifica la propiedad y es indispensable en múltiples situaciones, como controles policiales o accidentes.

Además del título, es necesario contar con la verificación técnica vehicular (VTV) actualizada, que asegura que el auto cumple con los estándares de seguridad y emisiones. Esta verificación es obligatoria en la mayoría de las provincias y su vigencia varía según el tipo de vehículo.

Otro aspecto fundamental es el seguro del auto. Es recomendable tener una póliza que cubra responsabilidad civil, ya que en caso de un accidente, esto puede evitar problemas legales. Asegúrate de que tu seguro esté vigente y cubra el territorio por el que planeas viajar.

Si planeas cruzar fronteras, como hacia Chile o Brasil, verifica que tu carta verde esté en regla, ya que este documento es necesario para transitar por países limítrofes. La carta verde es un seguro de responsabilidad civil que debe ser validado para que el vehículo pueda circular internacionalmente.

Finalmente, no olvides llevar siempre una licencia de conducir válida y la documentación personal, como el DNI. Estos documentos son esenciales no solo para la legalidad del viaje, sino también para tu seguridad y protección.

Los requisitos pueden variar según la provincia y el destino, por lo que es recomendable consultar con anticipación en sitios oficiales o con el Automóvil Club Argentino. Mantenerse informado sobre estos trámites de auto no solo facilita el viaje, sino que también garantiza una experiencia segura y placentera.