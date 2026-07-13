Una adolescente de 15 años fue atropellada al cruzar la avenida Belgrano y terminó hospitalizada

El accidente ocurrió este lunes por la tarde, a la altura de calle Juncal. La menor fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Regional por personal del SEASE.

Hoy 17:58

Una adolescente de 15 años resultó herida luego de ser atropellada por una motocicleta en la tarde de este lunes sobre avenida Belgrano (Sur), en la intersección con calle Juncal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro se registró alrededor de las 15.33, cuando, por causas que se investigan, la menor, identificada únicamente por su apellido Jiménez, de 15 años, domiciliada en el barrio Tradición, habría intentado cruzar la avenida en dirección hacia la plaza ubicada en la zona.

En ese momento, una motocicleta que circulaba por avenida Belgrano en sentido sur-norte la embistió, provocándole lesiones de consideración.

Como consecuencia del impacto, Jiménez debió ser trasladada por personal del SEASE 107 al Hospital Regional, donde quedó bajo observación médica.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.