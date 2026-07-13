Preocupación en avenida Colón por un caballo que cayó agotado mientras tiraba de un carro

El animal se descompensó y quedó tendido sobre el asfalto. Ocurrió en la intersección con calle Japón.

Hoy 13:11

Un caballo que era utilizado como sulky se desplomó en Av. Colón y Japón, en una escena que generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por la zona.

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Según se observa en las imágenes registradas en el lugar, el animal quedó tendido sobre el asfalto mientras permanecía sujeto al carro, que aparentemente era utilizado para trasladar bolsas.

De acuerdo con los primeros datos, el caballo se habría descompensado producto del agotamiento mientras era empleado para realizar tareas de carga en la vía pública.

La situación llamó la atención de transeúntes y vecinos, quienes se acercaron al advertir que el animal permanecía caído sobre la calle.

El episodio volvió a poner en foco el uso de animales para tracción y carga, especialmente cuando son expuestos a esfuerzos prolongados o condiciones que pueden afectar su estado físico.