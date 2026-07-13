Así fue una de las últimas apariciones públicas de Sam Neill antes de su muerte

El actor de Jurassic Park se mostró sonriente durante una gala en Sídney pocas semanas antes de fallecer de manera repentina a los 78 años.

Hoy 17:04

El actor Sam Neill, recordado mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park, compartió una de sus últimas publicaciones en redes sociales pocas semanas antes de su muerte, confirmada este lunes por su familia. El artista falleció a los 78 años en Sídney y, según indicaron sus seres queridos, su deceso fue "repentino e inesperado".

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La imagen, publicada en su cuenta de Instagram el pasado 11 de junio, muestra al actor sonriente junto a la cantante y actriz australiana Kate Ceberano durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama de los ARIA, realizada en Carriageworks, en Sídney. En la publicación escribió: "Gran noche en Sídney" y celebró el reconocimiento a artistas como Jenny Morris, Vika y Linda Bull, además de destacar la presencia de la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern.

Ese mismo día también compartió un video desde su granja, donde mostró la cosecha de aceitunas y comentó con humor que la producción había sido escasa ese año. Días más tarde, el 21 de junio, celebró en Instagram su nominación al Silver Logie como mejor actor por su trabajo en la serie The Twelve.

La familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado publicado en las redes sociales del actor. Allí señaló que Neill murió rodeado de sus seres queridos y destacó que la pérdida fue inesperada, aunque llevaron tranquilidad al aclarar que el actor permanecía libre de cáncer tras haber superado un linfoma T angioinmunoblástico, diagnosticado en 2022.

En abril de este año, el propio Neill había contado que los estudios médicos confirmaban que ya no tenía rastros de la enfermedad, luego de someterse a un tratamiento experimental con terapia CAR-T. Su muerte generó una profunda conmoción en la industria del cine y motivó homenajes de colegas y admiradores de todo el mundo.