Entre lágrimas, Armani se despidió de River: “Usé estos colores con el corazón”

El arquero más ganador del fútbol argentino brindó una emocionante conferencia de prensa anunciando su salida del club. “Llevaré este amor para siempre”.

Hoy 17:20

Franco Armani le puso fin a una etapa histórica en River. El arquero se despidió este lunes en una emotiva conferencia de prensa, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, el entrenador Eduardo Coudet y el extitular Rodolfo D’Onofrio, quien le entregó una plaqueta en reconocimiento a su enorme trayectoria en el club.

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A los 39 años, Armani decidió cerrar su ciclo en Núñez pese a tener contrato hasta fin de año. Su futuro estará en Atlético Nacional de Medellín, club en el que también dejó una huella importante antes de llegar al Millonario en 2018.

Visiblemente emocionado, el arquero tomó la palabra y comenzó su despedida con lágrimas. “Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá”, expresó ante los presentes.

Luego, leyó una carta que definió como una de las más difíciles de su vida. Allí recordó su llegada al club y lo que significó vestir la camiseta de River, equipo del que aseguró haber sido hincha desde chico.

“Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño”, sostuvo Armani, conmovido por el momento.

El arquero también recordó los grandes logros conseguidos durante su etapa en Núñez. En total, conquistó 10 títulos con River, aunque remarcó que uno ocupará un lugar especial para siempre: la Copa Libertadores 2018, ganada ante Boca en Madrid.

“Aquella noche quedará en mi alma”, señaló al hablar de la final más recordada por los hinchas millonarios.

Armani también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas, a quienes destacó por el cariño recibido desde su llegada. Recordó cada ovación, cada bandera, cada canción y cada reconocimiento en el Monumental, estadio donde se convirtió en uno de los grandes ídolos del club.

Sobre la decisión de irse, el arquero explicó que fue una determinación muy pensada. Aseguró que su deseo es seguir compitiendo y cerrar su carrera de la mejor manera posible, con continuidad y protagonismo.

“Fue una decisión muy difícil por los años que llevo acá, por lo que viví y por el hincha”, reconoció.

También agradeció a sus compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, dirigentes y empleados del club. Además, tuvo una mención especial para su familia, especialmente para su esposa Daniela, su hijo Valentino, su mamá, hermanos y amigos.

El arquero se mostró agradecido por haber compartido el arco con referentes y por el acompañamiento de quienes trabajaron con él durante su ciclo. También destacó a Santiago Beltrán, quien se consolidó como una de las figuras del último semestre y aparece como su sucesor en el arco millonario.

“Santi sabe lo que significa para mí, tiene merecido estar donde está”, expresó Armani, al referirse al joven arquero.

Su último partido oficial con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana, en el estadio Monumental. Aquel encuentro marcó su regreso al arco en un momento particular del equipo.

Armani cerró su conferencia con una frase que sintetizó su vínculo con River: “Una vez que River entra en tu corazón, te queda para siempre”.

El balance de su ciclo lo ubica entre los grandes arqueros de la historia del club. Disputó 366 partidos oficiales, mantuvo la valla invicta en 164 oportunidades, recibió 287 goles, ganó 10 títulos y ostenta el récord de mayor tiempo sin recibir tantos en Primera División, con 965 minutos.

Con lágrimas, aplausos y una ovación final, Franco Armani se despidió de River dejando una marca imborrable. Se va un arquero que fue decisivo en noches históricas y que quedará para siempre en la memoria del hincha millonario.