El saldo de los terremotos en Venezuela ya supera los 4.500 fallecidos

Las autoridades informaron que casi 18.000 personas siguen sin vivienda y cerca de 30.000 permanecen desaparecidas tras los devastadores sismos del 24 de junio.

Hoy 17:14

El número de víctimas fatales por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.561, según el último informe oficial difundido este lunes por las autoridades del país. Además, 17.907 personas continúan sin vivienda a causa de los daños provocados por los sismos.

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Los datos fueron publicados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también informó que 128.324 familias recibieron asistencia desde el inicio de la emergencia y que 20.231 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios distribuidos en distintas regiones del país.

En paralelo, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela indicó que 29.877 personas continúan sin ser localizadas, mientras siguen las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas.

El operativo de emergencia mantiene desplegados a 30.989 funcionarios venezolanos y 2.471 rescatistas internacionales, con el apoyo de 30.692 voluntarios. Desde el 24 de junio también se registraron 1.254 réplicas, lo que dificulta las tareas de asistencia y reconstrucción.

Mientras miles de familias permanecen en refugios temporales, brigadas médicas de distintos países trabajan para evitar una crisis sanitaria. Equipos provenientes de Brasil, España, México y Estados Unidos brindan atención en hospitales de campaña ante el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales entre los damnificados.