Coudet empieza a definir el primer River del semestre para enfrentar a Aldosivi

El Millonario encara la última semana de pretemporada antes del duelo por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Con refuerzos, bajas y mundialistas aún ausentes, el Chacho comienza a delinear el once inicial.

Hoy 17:12

River transita la recta final de su pretemporada con el partido ante Aldosivi como primer gran objetivo del semestre. El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet enfrentará al Tiburón por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en un cruce que se jugará el viernes 17 de julio, desde las 21.45, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

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En medio de una fuerte renovación del plantel, el entrenador empieza a delinear el once titular para el debut oficial de esta nueva etapa. La preparación fue particular: River trabajó con un grupo reducido, sumó juveniles de Reserva y disputó un amistoso ante Flamengo durante la estadía en Europa.

Durante la pretemporada, el Millonario incorporó a Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán, mientras que luego se sumó Rafael Santos Borré, otro regreso importante para el ataque. River había oficializado previamente las llegadas de Arambarri, González y Beltrán en el marco de su mercado de pases.

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La ausencia de futbolistas que continúan afectados al Mundial 2026 también condiciona el armado del equipo. Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi no estarán disponibles para el duelo ante Aldosivi por su presencia con la Selección Argentina, que todavía tiene competencia por delante en la Copa del Mundo.

En el arco, tras la salida de Franco Armani, el puesto quedaría en manos de Santiago Beltrán, quien se ganó la titularidad durante la primera parte del año. En defensa, la novedad sería el debut oficial del uruguayo Giovanni González, acompañado por Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

La principal duda aparece en la mitad de la cancha. Aníbal Moreno, titular indiscutido para Coudet, realizó la pretemporada pero no sumó minutos por un esguince de rodilla. Si el entrenador decide preservarlo, su lugar podría ser ocupado por Lucas Silva.

A su lado, Mauro Arambarri podría tener su estreno desde el arranque. El mediocampo se completaría con Fausto Vera y una duda entre Tomás Galván y Juan Cruz Meza, dos alternativas que el cuerpo técnico evalúa de cara al partido del viernes.

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En ataque, Coudet mantendría inicialmente a Facundo Colidio y Sebastián Driussi, los delanteros que venían con continuidad y realizaron la preparación completa. De todos modos, tanto Lucas Beltrán como Rafael Santos Borré podrían ocupar un lugar en el banco y sumar minutos durante el encuentro.

El probable equipo de River ante Aldosivi

Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Con refuerzos que empiezan a integrarse, bajas importantes y algunas incógnitas físicas, Coudet afronta una semana clave para definir el primer River del semestre. El duelo ante Aldosivi marcará el regreso oficial del Millonario a la competencia y el punto de partida de una nueva etapa.