Enzo Pérez jugará en Deportivo Maipú y será rival de Güemes en la Primera Nacional

El experimentado mediocampista mendocino rescindió su contrato con Argentinos Juniors y regresará al club donde dio sus primeros pasos. Firmará por seis meses.

Hoy 16:55

Enzo Pérez ya tiene nuevo destino. Luego de rescindir su vínculo con Argentinos Juniors, donde tuvo poca participación durante el primer semestre, el experimentado mediocampista continuará su carrera en Deportivo Maipú, club que milita en la Primera Nacional y será rival de Güemes.

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El conjunto mendocino oficializó su llegada a través de sus canales oficiales con un emotivo mensaje: “Bienvenido a casa, Enzo Pérez”, acompañado por un video de presentación. El volante, de 40 años, firmará un contrato por seis meses y volverá al club donde comenzó su historia en el fútbol.

El regreso tiene una fuerte carga emocional. Maipú fue la institución donde Enzo dio sus primeros pasos y de la que siempre se declaró hincha, más allá de la enorme identificación que construyó con River durante sus exitosas etapas en Núñez.

Tras finalizar su segundo ciclo en el Millonario, el mendocino había apostado por continuar su carrera en Argentinos Juniors, pero la falta de minutos terminó acelerando su salida. Ahora, decidió regresar a su tierra para afrontar el último tramo de su carrera profesional.

En River, Enzo Pérez se transformó en uno de los grandes referentes de la historia reciente. Con la camiseta millonaria ganó una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana y múltiples títulos locales, dejando una huella muy fuerte en los hinchas.

Antes de esa etapa, también fue protagonista en Estudiantes de La Plata, donde conquistó la Copa Libertadores 2009 bajo la conducción de Alejandro Sabella. Además, integró el plantel de la Selección Argentina que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014.

Su trayectoria también incluyó pasos por Benfica y Valencia en Europa, antes de regresar definitivamente al fútbol argentino.

Ahora, Deportivo Maipú suma jerarquía, experiencia y liderazgo para competir en la Primera Nacional. Para Enzo Pérez, será una vuelta especial: la posibilidad de despedirse del fútbol en el club donde todo comenzó.