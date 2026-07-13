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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 19º
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Locales

Invitan a participar de una muestra artística en la Escuela de Juanita Briones

La propuesta se desarrollará del 16 al 31 de julio con exposiciones de alumnos, stands institucionales, artesanos y emprendedores locales.

Hoy 14:03
La Banda

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Muestra de Arte y Comunidad, que se desarrollará desde el jueves 16 hasta el viernes 31 de julio, en las inmediaciones de la Escuela de Juanita Briones, en el horario de 9 a 12.

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Durante la muestra, los visitantes podrán recorrer una exposición de los trabajos realizados por los alumnos de la institución, además de visitar stands del museo, del área de salud, artesanos y emprendedores locales, en una propuesta que integra el arte, la cultura y la participación comunitaria.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre la escuela y la comunidad, promoviendo la creatividad, el intercambio de saberes y el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones y los vecinos.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de acompañar este tipo de actividades, que fomentan la participación ciudadana y ponen en valor el trabajo de docentes, estudiantes, emprendedores y artistas locales, bajo el lema: “Arte, cultura y comunidad que nos unen”.

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