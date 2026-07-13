Con una importante convocatoria se realizó la “2° Edición de la Copa Chaca Carabajal”

La jornada reunió a equipos de fútbol, reconocimientos a la familia del homenajeado, servicios municipales y un cierre musical en la cancha del Cholo Suárez.

Hoy 14:00

El intendente Ing. Roger E. Nediani participó de la “2° Edición de la Copa Chaca Carabajal” que se desarrolló en el marco de un nuevo aniversario de la cancha del Cholo Suarez en el barrio Central Argentino 200 viviendas donde también tuvo lugar un Operativo de Integración Social.

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Durante la tarde del domingo, el intendente Nediani presenció el partido que disputaron los equipos de Central Norte y Los Lagos como parte de la segunda edición de la “Copa Chaca Carabajal” que comenzó a organizarse como una forma de homenajear a una de las personalidades destacadas de la ciudad de La Banda que falleció el año pasado dejando un importe legado en el ámbito deportivo, cultural y político.

En este sentido, desde la organización, “Cholo” Suarez junto al intendente Nediani realizaron la entrega de un reconocimiento a Estela Noriega (esposa) y Mariela Carabajal (hija) destacando el apoyo al deporte amateur que Eduardo “Chaca” Carabajal realizó a través de diferentes gestiones públicas.

En el marco de esta actividad, el municipio a través de las áreas dependientes de las secretarías de Coordinación y Desarrollo Territorial, organizaron un operativo de integración social que consistió en la concreción de trabajos reconversión lumínica, mejoramiento de calles, atención primaria de la salud, merienda comunitaria y cortes de cabello gratuitos.

Para finalizar, los vecinos pudieron disfrutar de la presentación de la banda homenaje a Koly Arce, “Por siempre quinteto” quienes interpretaron los mejores clásicos de la guaracha santiagueña.