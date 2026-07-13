"Queremos que los jóvenes se involucren y vuelvan a creer en la política"

Así lo indicó Edgar Garavaglia, candidato del Frente Encuentro Cívico a intendente a Forres durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:34

El candidato a intendente de Forres por el Frente Encuentro Cívico, Edgar Garavaglia, se refirió a la situación actual de la ciudad y a sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones, en diálogo con Radio Panorama.

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Garavaglia trazó un diagnóstico crítico del presente de la ciudad: “La ciudad está quieta, paralizada después de haber tenido un crecimiento muy avanzado, con escuelas nuevas, plazas y refacción de edificios educativos en los parajes, viviendas sociales, lo que representó un combo importante para la ciudad. Pero ahora se ve un pueblo sin espíritu”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que una de las principales demandas de los vecinos apunta a la cercanía y a la presencia en el territorio. “Los vecinos nos piden que no nos olvidemos de los parajes y de los barrios. La gente quiere escuchar proyectos, no críticas”, expresó.

El candidato también hizo una autocrítica sobre su gestión anterior: “Durante mi segundo mandato en la intendencia me he dedicado mucho a gestionar, se bajaron muchas obras en mi gestión y quizás el error haya sido descuidar a la gente, delegaba mucho en el contacto con la gente y esa es la autocrítica que me hago”.

Entre sus propuestas, Garavaglia destacó la necesidad de recuperar la confianza en la política, especialmente entre los jóvenes. “Uno de los proyectos es cómo atraer a los jóvenes a que se involucren en política, queremos que vuelvan a creer en la política, que se hizo poco creíble por los propios políticos. Creo que tenemos que volver a demostrar que a través de la política se consiguen muchas cosas y que se hace todos los días en todas las instituciones”, afirmó.

Finalmente, mencionó iniciativas concretas vinculadas a la educación y al acceso de los estudiantes. “El regreso del boleto estudiantil, que era importante, hoy los chicos necesitan venir a Santiago o a Fernández para estudiar. Queremos firmar convenios con la universidad para ver qué carreras podemos traer a Forres”, concluyó.