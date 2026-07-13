Fuerte choque entre dos motos en la rotonda de avenida Solís y Costanera dejó una mujer herida

El accidente ocurrió este lunes al mediodía cuando dos motocicletas colisionaron en la rotonda ubicada en el acceso al puente hacia La Banda. Una mujer sufrió politraumatismos y debió ser hospitalizada.

Hoy 17:52

Un accidente de tránsito registrado alrededor de las 11:50 de este lunes en la intersección de avenida Solís y Costanera dejó como saldo una mujer con lesiones de consideración, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

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Según fuentes policiales, una motocicleta de 125 cilindradas en la que se movilizaban Cristian Ivanoff, de 44 años, y María Álvarez, de 55, ambos domiciliados en el barrio Mama Antula de La Banda, circulaba por la Costanera en sentido norte-sur. Al llegar a la rotonda, Ivanoff intentó tomar el acceso al puente con dirección hacia la ciudad de La Banda.

En esas circunstancias, una motocicleta de 110 cilindradas, conducida por Santillán, de 54 años, quien llevaba como acompañante a Juan Jiménez, de 72, ambos residentes del barrio Los Flores, que circulaba en sentido sur-norte, impactó contra el otro rodado en plena rotonda.

Como consecuencia de la violenta colisión, María Álvarez sufrió politraumatismos de consideración, por lo que fue asistida en el lugar por personal del SEASE 107 y posteriormente trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.