Violento choque entre una moto y una bicicleta dejó un hombre con fractura de clavícula

El siniestro ocurrió sobre la avenida Gobernador Barraza, en Añatuya. El ciclista fue hospitalizado y la Fiscalía investiga las causas del impacto.

13/07/2026

Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas del domingo sobre la avenida Gobernador Barraza, en el tramo comprendido entre las avenidas 9 de Julio y 25 de Mayo, en la ciudad de Añatuya. Como consecuencia del impacto, un ciclista resultó herido y debió ser hospitalizado.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos, conducida por un joven de apellido Coria, que circulaba de oeste a este, colisionó por causas que se investigan con una bicicleta guiada por un hombre de apellido Silva, domiciliado en el barrio La Merced.

Tras el fuerte impacto, el ciclista quedó tendido sobre la calzada y fue asistido por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 41 y efectivos de la Departamental 13, quienes solicitaron la presencia de una ambulancia.

La víctima fue trasladada al Hospital Zonal de Añatuya, donde el médico de guardia constató que se encontraba fuera de peligro, aunque presentaba una fractura de clavícula y fuertes dolores en el hombro derecho.

Los investigadores advirtieron que, al arribar al lugar del siniestro, la motocicleta ya no se encontraba, ya que había sido trasladada al domicilio de su propietario. Posteriormente, el conductor hizo entrega voluntaria del rodado, que quedó secuestrado de manera preventiva por disposición judicial.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno, encabezada por el Dr. Guillermo Farías, que ordenó diversas medidas para determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.