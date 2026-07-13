Reino Unido acusó a un grupo respaldado por Irán de ser responsable de ataques a la comunidad judía

Las autoridades británicas apuntaron contra el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha y prohibieron a la Guardia Revolucionaria. Los responsabilizaron de incidentes ocurridos en el último tiempo.

13/07/2026

Una serie de ataques incendiarios y de vandalismo contra lugares judíos en Reino Unido fueron obra de un grupo respaldado por Irán, informó el gobierno británico este lunes. Las autoridades indicaron que ilegalizaron el Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR por sus siglas en inglés) —también conocido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia— y prohibieron a la Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar iraní.

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En un comunicado, la ministra de Seguridad, Angela Eagle, dijo que el IMCR se atribuyó siete ataques en el Reino Unido. “Detrás del IMCR estaban miembros de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quienes casi con certeza dirigieron los ataques del IMCR en toda Europa”, afirmó Eagle. La Fuerza Quds —o Fuerza de Jerusalén— es la unidad expedicionaria de la Guardia.

En los últimos meses, las autoridades británicas elevaron el nivel de alerta a “grave” frente a la posibilidad de un ataque terrorista. Asimismo, la embajada de Estados Unidos en Londres replicó la advertencia. Por este motivo, instaron a los conciudadanos a permanecer alerta en lugares públicos, mantener un perfil bajo y revisar sus planes de seguridad personal.

Ataques antisemitas

El nivel de amenaza pasó de “sustancial” a “grave” tras un ataque antisemita con arma blanca ocurrido a principios de mayo en el norte de Londres e indica que es “muy probable” que se produzca un ataque extremista en los próximos seis meses.

El hecho que motivó el cambio de nivel ocurrió cuando un hombre, identificado como Essa Suleiman, de 45 años, atacó con un cuchillo a otros dos (Shloime Rand, de 34 años, y Moshe Shine, de 76), que resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados. El incidente tuvo lugar en Highfield Avenue, en la zona de Golders Green, al noroeste de Londres, según informó The Guardian.

La policía metropolitana de Londres calificó el hecho como un ataque antisemita, dado que las víctimas pertenecían a la comunidad judía local. El atacante, que fue detenido, enfrenta tres cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de un arma blanca en un lugar público.

Meses antes ocurrió otro trágico incidente en el que dos personas murieron y otras tres resultaron heridas después de que un hombre arremetiera con su vehículo contra un grupo de fieles que asistían a una ceremonia religiosa en una sinagoga de Mánchester y luego intentara apuñalar a varios de ellos.

El hecho ocurrió durante la festividad religiosa del Yom Kipur, el día más sagrado para los judíos en el que está prohibido trabajar y se reserva para la oración y la reflexión. El sospechoso fue abatido a tiros por la policía. Horas después del ataque, las autoridades lo identificaron como Jihad Al-Shamie, de 35 años, un ciudadano “británico de ascendencia siria”, según afirmó la policía.

El jefe de la policía antiterrorista nacional dijo en una conferencia de prensa en Scotland Yard que el ataque había sido declarado un “incidente terrorista”.

Horas después, el jefe de policía del Gran Manchester, Stephen Watson, informó que una de las dos víctimas fatales habría sufrido una herida de bala, al igual que otra de las víctimas que estaba hospitalizada. El sospechoso, sin embargo, no llevaba ningún arma de fuego al momento de ser revisado por las autoridades.