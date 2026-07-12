Kylian Mbappé y Ester Expósito: el romance que sorprende a Europa

Kylian Mbappé y Ester Expósito están disfrutando de un romance que los ha llevado a recorrer los principales destinos turísticos de Europa, aunque no han confirmado oficialmente su relación.

Hoy 23:20

En medio de la competencia del Mundial 2026, Kylian Mbappé vive un momento personal significativo al ser vinculado sentimentalmente con la actriz española Ester Expósito. Aunque aún no han hecho oficial su relación, la pareja ha sido vista en múltiples ocasiones disfrutando de destinos turísticos a lo largo de Europa.

Los rumores sobre su relación comenzaron en marzo, cuando se les vio juntos en París. A pesar de que intentaron mantener su vida privada alejada del ojo público, testigos confirmaron su presencia en la capital francesa, lo que generó un gran revuelo mediático.

Tras su escapada a París, la pareja fue fotografiada aterrizando en Madrid en un jet privado, lo que fue reportado por la revista Hola! España. Este fue solo el inicio de una serie de encuentros que han alimentado los rumores sobre su relación.

En abril, nuevamente fueron vistos paseando en auto por Madrid, lo que reforzó las especulaciones sobre su romance. A pesar de las numerosas fotografías, tanto Mbappé como Expósito han optado por mantener un perfil bajo y no han hecho declaraciones al respecto.

La actriz, quien anteriormente tenía una relación confirmada con el actor uruguayo Nico Furtado, ha compartido algunas imágenes de sus viajes en redes sociales, pero sin incluir a Mbappé en las fotos. Uno de sus destinos destacados fue Cerdeña, donde se hospedaron en el lujoso Hotel Palazzo Tirso.

Además, la pareja disfrutó de unas vacaciones en Formentera y, antes del Mundial, se escaparon a Ibiza, donde fueron vistos a bordo de un yate. Las imágenes mostraron momentos de intimidad, como abrazos y besos, aunque estas experiencias no han sido oficialmente confirmadas por ellos.

A pesar de la ausencia de fotos juntos en eventos públicos, los gestos de Mbappé en redes sociales hacia Expósito han sido significativos, utilizando emojis que sugieren un vínculo especial. Por el momento, la actriz no ha sido vista en las gradas apoyando a Mbappé durante el Mundial, aunque se especula sobre su posible presencia en el próximo partido contra Marruecos.