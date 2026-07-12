Una enorme convocatoria de público durante el fin de semana en la Feria Artesanal de la Municipalidad

El tradicional paseo convocó a vecinos y turistas en Changolandia y el Rosedal, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para toda la familia.

Hoy 23:29

El fin de semana largo que inició el jueves 9 de julio y finalizó el domingo, la Feria Artesanal organizada por la Municipalidad de la Capital fue el lugar elegido por miles de personas que durante todo el dia se encontraron el Parque Aguirre para disfrutar de la cultura, de la gastronomía y de las distintas propuestas que tanto el predio de Changolandia como del Rosedal ofrecen para toda la familia.

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"El rediseño y ampliación del espacio del Rosedal brindó la posibilidad de practiamente duplicar la capacidad operativa del evento, dando oportunidades de trabajo y esparcimiento para cada vez más familias", indicó el director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño.

Indicó: "A los santiagueños de nuestra ciudad y del interior, se les suma la presencia de los turistas cuyas tonadas ya comienzan a escucharse tanto en la feria como en el centro de la ciudad con motivo de los distintos eventos que organiza el municipio, como el numero de danza de la Tirana de este sábado (en honor a virgen del carmen) y los recitales para la Madre de Ciudades que se llevaron a cabo en el casco céntrico".

El funcionario agregó: "Esperamos con gran expectativa el fin de semana próximo en el que tendremos la Marcha de los Bombos y los eventos que organiza el municipio en una agenda que preoriza la cultura, el deporte y la participación ciudadana".