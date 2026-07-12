La Municipalidad realizó una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista” con la participación de un gran número de coleccionistas

Cabe recordar, que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista.

Hoy 23:31

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventus, realizó el fin de semana una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”, que reunió nuevamente a un gran número de fanáticos del fútbol para compartir la pasión mundialista a través del intercambio de figuritas.

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Al igual que los encuentros desde hace más de un mes, la explanada de la Municipalidad fue el escenario para el intercambio de figuritas en el marco de una propuesta recreativa y gratuita dirigidas a familias y grupos de amigos

Cabe recordar, que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista.