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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 11º
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Locales

La Municipalidad realizó una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista” con la participación de un gran número de coleccionistas

Cabe recordar, que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista.

Hoy 23:31

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de la Juventus, realizó el fin de semana una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”, que reunió nuevamente a un gran número de fanáticos del fútbol para compartir la pasión mundialista a través del intercambio de figuritas.

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Al igual que los encuentros desde hace más de un mes, la explanada de la Municipalidad fue el escenario para el intercambio de figuritas en el marco de una propuesta recreativa y gratuita dirigidas a familias y grupos de amigos

Cabe recordar, que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria en torno al clima mundialista.

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