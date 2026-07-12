La AFA hizo un pedido especial a la FIFA para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La Albiceleste solicitó utilizar la camiseta alternativa en el duelo del miércoles en Atlanta. La decisión final dependerá de la designación del equipo local.

Hoy 22:33

A pocos días del enfrentamiento de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, se dio a conocer un pedido que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo a la FIFA para la cita del miércoles en Atlanta.

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Según informó el periodista Gastón Edul, la Albiceleste solicitó utilizar la camiseta alternativa en el partido que se disputará contra los ingleses, tal como ocurrió contra Jordania. La respuesta llegará el martes, cuando se haga oficial quién será el local.

Además, rápidamente se vincula a la camiseta azul a aquel partido entre ambos en el mundial de México en 1986, en el cual Argentina ganó 2-1 con una actuación imborrable de Diego Armando Maradona.

También se espera que en las próximas horas se de a conocer el equipo arbitral del encuentro que definirá al segundo finalista del mundial, que tendrá la final el domingo 19 a las 16 horas de Argentina.