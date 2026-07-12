La Municipalidad inaugurará este lunes 24 cuadras de pavimento que se suman a las 35 ya habilitadas en el barrio Nestor Kirchner

Las 24 cuadras de pavimento de hormigón se suman a las 35 cuadras ejecutadas en el año 2023, completandose un total de 59.
La Municipalidad de la Capital inaugurará 24 cuadras de nuevo pavimento en el barrio Nestor Kirchner, con un acto que se realizará este lunes 13, a las 12.
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La ceremonia que se desarrollará en la esquina de Departamento Quebrachos y Árraga, estará encabezada por la intendente, Ing. Norma Fuentes, quien será acompañada por funcionarios de su gabinete, vecinos y representantes de asociaciones del sector.
Las 24 cuadras de pavimento de hormigón se suman a las 35 cuadras ejecutadas en el año 2023, completandose un total de 59, con lo que se deja pavimentado un importante sector del barrio.
También se realizó la canalización del transito, mediante una isleta con dársenas de giro y carriles de aceleración y desaceleración en la intersección de avenida de Circunvalacion y calle La Capital, mejoranso la via de acceso a los barrios Nestor Kirchner y Villa del Carmen.