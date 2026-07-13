Beatriz Yunes: “Queremos que el vecino vuelva a ser el centro del municipio”

La candidata a intendente de la ciudad Capital por La Libertad Avanza habló en diálogo con Radio Panorama sobre su proyecto político, sus propuestas y la necesidad de generar un cambio en la gestión municipal.

Hoy 10:38

En diálogo con Radio Panorama, la candidata a intendente de la ciudad Capital por La Libertad Avanza, Beatriz Yunes, habló sobre su llegada a la política y los principales ejes de su propuesta para la ciudad.

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“Venimos trabajando muy bien, es un proyecto totalmente nuevo y es una cuestión desafiante, más allá de todo lo que implica ser nueva en la política. Para mí fue involucrarme en algo con ganas de cambiar”, expresó.

Yunes destacó que su candidatura surge como una nueva alternativa para los vecinos y remarcó la importancia de la participación ciudadana. “Somos libres de ejercer este derecho ciudadano de poder representar a un partido político o a un grupo de vecinos y ser una opción más en estas elecciones”, señaló.

Durante la entrevista, la candidata sostuvo que uno de los principales objetivos de su espacio es recuperar el vínculo entre el municipio y los ciudadanos. “El sistema que tenemos actualmente está totalmente de espaldas al vecino. Queremos volver al contacto permanente, que el vecino sea el centro”, afirmó.

Entre sus propuestas mencionó la modernización del Estado municipal con herramientas tecnológicas, el ordenamiento de la ciudad, un plan de basura cero, movilidad urbana sostenible y la implementación de una Guardia Urbana.

Además, hizo hincapié en las necesidades de los barrios alejados del centro. “Más allá de las cuatro avenidas, la ciudad es otra. Hay gente sin cloacas, sin gas natural y con necesidades básicas que todavía no están satisfechas”, sostuvo.

En materia de infraestructura, aseguró que es necesario buscar alternativas para avanzar con obras. “Los recursos están, el municipio tiene que hacer convenios con bancos y otras instituciones para poder concretar ideas más allá del presupuesto”, explicó.

Yunes también planteó la necesidad de simplificar los impuestos municipales y destacó el potencial de la cultura, el turismo y las industrias creativas como generadores de empleo.

“La industria creativa es un gran motor económico. La música, el teatro y las artes visuales generan puestos de trabajo y es algo que tenemos que empezar a mirar”, expresó.

Finalmente, la candidata llamó a los vecinos a participar de las elecciones y remarcó: “El ciudadano tiene la oportunidad y la opción de elegir el futuro que quiere para nuestra ciudad”.