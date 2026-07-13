Conmoción en Frías: salió de un evento de chamamé, se descompensó en el estacionamiento y falleció

Una mujer de 47 años sufrió una descompensación cuando se retiraba de un predio bailable. Pese a las maniobras de reanimación, murió en el lugar.

Hoy 11:06

Una mujer de 47 años falleció tras sufrir una descompensación en el sector de estacionamiento de un predio donde se desarrollaba un evento bailable de chamamé en la ciudad de Frías, departamento Choya.

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El trágico episodio ocurrió durante la tarde del domingo, en el predio conocido como "El Patio del Chamamé", ubicado en la intersección de calle Maipú y Ruta Nacional N° 157, cuando personal policial que cubría adicionales de seguridad solicitó asistencia médica de urgencia.

Al arribar una ambulancia del hospital local, los profesionales de la salud practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer, que se encontraba tendida en el suelo. Pese a los esfuerzos, no lograron revertir el cuadro y constataron el paro cardiorrespiratorio en el lugar.

Según el testimonio de testigos, la víctima se había retirado del predio y caminaba hacia el sector donde tenía estacionado su motovehículo. En ese trayecto, se tomó el pecho con visibles muestras de dolor y terminó desvaneciéndose sobre el rodado.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Criminalística, Comisaría Comunitaria N° 23 y personal del área de Prevención.

Por disposición de la fiscal interviniente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Zonal, donde el médico forense de turno practicó la autopsia solicitada por la Unidad Fiscal de Turno de la Circunscripción Choya y Guasayán.

Tras acreditarse las causas naturales del deceso, la Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.