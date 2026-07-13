¿De la bufanda a la remera? Santiago tendrá una semana con un “subidón” importante de temperatura

El SMN anticipa un marcado ascenso de temperatura en la Madre de Ciudades. La semana arrancó con una mínima de 3 grados, pero hacia el viernes la máxima podría llegar a los 27ºC.

Hoy 10:42

Santiago del Estero viene de semanas marcadas por el frío intenso, con mañanas heladas y mínimas que incluso llegaron a ubicarse bajo cero. Pero esta semana el clima dará un pequeño respiro y traerá algo de alivio para los friolentos.

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Según el registro del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia comenzó este lunes con una mañana fría y una temperatura que rondaba los 3 grados durante las primeras horas. Para esta jornada, el pronóstico oficial anticipa una máxima de 22°C y cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, el dato más llamativo del pronóstico extendido es el fuerte ascenso de temperatura que se espera para los próximos días. Después de un arranque bien frío, el termómetro irá subiendo de manera progresiva.

Para el martes, el SMN anticipa una mínima de 10° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado durante la mañana, y algo nublado hacia la tarde y noche. El miércoles continuará la tendencia con una máxima de 25°, en una jornada con condiciones estables.

El jueves, la temperatura seguirá en aumento: se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo algo nublado durante la mañana y despejado hacia la tarde/noche.

El viernes sería el día más cálido de la semana, con una mínima de 20° y una máxima de 27°, marcando el punto más alto de este “subidón” de temperatura.

SMN Pronóstico extendido

Para el fin de semana, el organismo prevé temperaturas agradables, aunque con un leve descenso: el sábado se espera una mínima de 19° y una máxima de 25°, mientras que el domingo la mínima sería de 19° y la máxima alcanzaría los 23°.

Así, Santiago pasará de mañanas casi heladas a jornadas mucho más templadas, en una semana que invita a dejar la bufanda de lado y volver a sacar las remeras para la siesta.