Video: el inesperado momento que protagonizó Scaloni con los jugadores de la Selección

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Mientras los futbolistas atendían a la prensa, el técnico lanzó una ocurrencia que provocó risas y se multiplicó en las redes.
A horas de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, Lionel Scaloni volvió a demostrar que no deja ningún detalle librado al azar. Tras la clasificación de la Selección argentina, el DT protagonizó un momento tan particular como divertido en la zona mixta, cuando interrumpió las entrevistas de sus jugadores para apurar el regreso a la concentración.
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La escena ocurrió cuando ya eran las 1.20 de la madrugada. Mientras varios futbolistas seguían atendiendo a la prensa después del partido, el DT apareció por detrás y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Chicos, vamos a descansar, viejo”.
Argentina enfrentará al conjunto inglés este miércoles 15 de julio en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026. En ese contexto, cada minuto de descanso cuenta, y Scaloni no dudó en recordárselo a sus futbolistas con una frase que mezcló autoridad, cercanía y humor.