"Con 15 mil millones de dólares de reserva se puede enfrentar una corrida en el año electoral"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados durante su análisis de este martes en su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que un nivel adecuado de reservas permitiría sostener la estabilidad cambiaria en un contexto electoral. Durante su participación en Radio Panorama, planteó que “con 15 mil millones de dólares de reserva se puede enfrentar cualquier corrida en un año electoral”.

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En su análisis, Granados remarcó la importancia de fortalecer la independencia del Banco Central de la República Argentina. En ese sentido, recordó la gestión de Martín Redrado, a quien definió como “el último presidente del Banco Central que quiso ser independiente”, al negarse a liberar fondos ante pedidos del Poder Ejecutivo.

El economista sostuvo que no alcanza únicamente con ordenar las variables macroeconómicas, sino que es necesario establecer reglas de largo plazo que trasciendan los gobiernos. Como ejemplo, mencionó el caso de Perú, donde —según indicó— existen mecanismos más sólidos para evitar el uso discrecional de los recursos del banco central.

Respecto a los indicadores financieros, Granados señaló que el riesgo país se mantiene en torno a los 400 puntos, aunque con dificultades para perforar ese nivel. A su vez, consideró que para el Gobierno es clave sostener un piso superior a los 11 mil millones de dólares en reservas, aunque reiteró que un nivel cercano a los 15 mil millones brindaría mayor margen de maniobra.

En otro tramo de su columna, también se refirió al partido entre Selección Argentina y Selección de Inglaterra, al que definió como un encuentro con “condimentos históricos, deportivos y de otro tipo”. En ese marco, sugirió tomar precauciones en la organización para evitar incidentes entre hinchadas, y destacó que un triunfo argentino tendría una carga simbólica especial para los aficionados.