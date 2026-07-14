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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 13º
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Joaquín Levinton reversionó "Wonderwall" para alentar a la Selección antes de la semifinal

El líder de Turf adaptó el clásico de Oasis con referencias a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

Hoy 09:06
Joaquín Levinton

En la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Joaquín Levinton presentó una versión bien argentina de "Wonderwall", el clásico de Oasis. El cantante incorporó referencias a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas para alentar a la Selección.

El líder de Turf compartió el video en sus redes sociales junto a un mensaje dirigido a los hermanos Gallagher: "Be Scared" ("Tengan miedo"). La publicación rápidamente se viralizó y sumó un nuevo capítulo a la previa del esperado choque mundialista.

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