El Gobierno reúne a su mesa política para definir la hoja de ruta en el Congreso

El oficialismo convocó a un nuevo encuentro en Casa Rosada para ordenar prioridades legislativas, avanzar con proyectos pendientes y reforzar las negociaciones con gobernadores.

Hoy 09:06

El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política en Casa Rosada, en una jornada que también tendrá como punto destacado la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier.

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Según informaron fuentes oficiales, la conferencia está prevista para las 11, con preguntas de la prensa acreditada. Luego de esa actividad, los integrantes del armado político del oficialismo volverán a encontrarse, tal como ocurrió la semana pasada.

La intención del encuentro será diagramar la hoja de ruta legislativa tras el recambio en la Jefatura de Gabinete. En el Gobierno consideran que, con el nuevo esquema político, se abren posibilidades para avanzar con distintos proyectos pendientes en el Congreso.

Entre las iniciativas que forman parte de la agenda aparece el proyecto presentado por el presidente Javier Milei para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina.

La semana pasada, la mesa política definió que tendrá reuniones periódicas cada siete días, “con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria”, según señalaron fuentes oficiales.

En ese marco, también se analizó el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado.

Además, se abordaron las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Durante el encuentro anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de actividad. En ese punto, destacó los datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la construcción del 6,3% mensual y del 4,1% interanual en mayo.

Caputo también informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la vinculada al Banco Central.

En la reunión también se evaluó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias, junto al Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso el avance de las conversaciones con gobernadores de distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.

Del último encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.