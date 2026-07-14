Dafne Keen presentó "The Acolyte" y adelantó detalles de la nueva serie de Star Wars

La actriz compartió un adelanto exclusivo y reveló el intenso entrenamiento físico que realizó para su papel en la producción que llegará en junio a Disney+.

Hoy 09:59

La actriz Dafne Keen presentó la serie The Acolyte durante su participación en la Comic Culture Experience (CCXP) en la Ciudad de México, donde además compartió un adelanto exclusivo de la producción.

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Durante el panel —moderado por el conductor Ricardo Casares— la intérprete describió la serie como una historia “llena de amor, misterio y acción”. La nueva entrega del universo Star Wars tiene previsto su estreno el próximo 4 de junio en la plataforma Disney+.

Keen, quien da vida a la jedi Jecki Lon, detalló el proceso de preparación que atravesó para el papel. Según explicó, realizó un entrenamiento intensivo durante varios meses que incluyó prácticas con sable y disciplinas como kung fu, karate y tai chi. “Fueron dos meses de horas diarias de espadas”, señaló.

La actriz también compartió una anécdota vinculada a esos entrenamientos, al revelar que durante una práctica en el hotel donde se alojaba activó accidentalmente una alarma de incendios, lo que obligó a evacuar el lugar.

En el panel no estuvo presente la protagonista Amandla Stenberg, quien interpreta a Mae, debido a un problema de salud. No obstante, envió un saludo a los fans a través de Keen.

En cuanto al aprendizaje personal, la actriz destacó el impacto de la filosofía jedi en su vida. “Lo que más he aprendido es la energía zen de los jedi”, afirmó, y reconoció que al inicio le resultó difícil incorporar ese enfoque, especialmente en escenas de combate. Sin embargo, el entrenamiento le permitió alcanzar una mayor conexión con el personaje.

La serie sigue la historia de un padawan que se reencuentra con su maestro para investigar una serie de crímenes violentos. El elenco también incluye a Carrie-Anne Moss y Lee Jung-jae, ampliando el alcance internacional de esta nueva producción dentro del universo Star Wars.