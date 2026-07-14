Elías Suárez recibió al filósofo Darío Sztajnszrajber en Casa de Gobierno

El reconocido pensador fue recibido por el gobernador de la provincia antes de brindar una charla en el Fórum, en el marco del programa “Jóvenes y Democracia”.

Hoy 10:31

El gobernador Elías Suárez mantuvo este martes una reunión protocolar en el Salón de Acuerdos “Juan F. Ibarra” de la Casa de Gobierno con el prestigioso filósofo y ensayista argentino Darío Sztajnszrajber, quien se encuentra en la provincia para participar de actividad “jóvenes y democracia” en el Fórum y de una charla sobre filosofía a través del programa "Santiago Crece con Vos" que se desarrollarán en la ciudad de Fernández.

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El mandatario y el escritor dialogaron sobre el rol de la filosofía en la sociedad actual, la importancia de descentralizar el acceso a la cultura y el fuerte impacto que tienen los espacios de debate público en el desarrollo de las comunidades del interior santiagueño.

El reconocido pensador se encuentra en la provincia en el marco del programa “jóvenes y democracia” y del programa “Santiago Crece con Vos”, una iniciativa impulsada por el gobernador de la Provincia que busca acercar herramientas de formación, debate y reflexión a jóvenes y familias de todo el territorio.

Estuvieron presentes también durante el encuentro el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; las ministras de Justicia, Matilde O’Mill, y de Educación, Mariela Nassif, la directora de Memorias y Etnias, Angelina Alzogaray y el director de la Juventud, César González.

Sztajnszrajber desarrollará su actividad principal en el Fórum desde las 9.30 y en las instalaciones del Centro Cultural “Sixto Palavecino” de la ciudad de Fernández a partir de las 14, donde compartirá una jornada de intercambio con la comunidad local.