El petróleo se dispara por la tensión en Medio Oriente y ya supera los US$85

Los precios del crudo suben más de 3% por la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre por el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Hoy 10:57

Los precios internacionales del petróleo continúan en alza y este martes ya superan los US$85, en medio de la reactivación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la creciente incertidumbre por la seguridad del paso por el estrecho de Ormuz.

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El Brent, referencia para Europa, avanza durante la jornada y se ubica por encima de los US$86 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, volvió a superar la zona de los US$80.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el Brent cotizaba en torno a los US$73 por barril. Tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, el precio había regresado a niveles más moderados, pero en los últimos días volvió a tomar impulso por nuevos desencuentros.

La tendencia alcista se reactivó luego del fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán, en un escenario marcado por ataques cruzados y por las declaraciones de Donald Trump, quien señaló que el acuerdo “se ha terminado”.

En las últimas horas, la tensión volvió a concentrarse en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético global. Mientras desde Washington aseguran que la circulación continúa abierta, los nuevos episodios en la zona reavivaron los temores por posibles interrupciones en el suministro.

La importancia de Ormuz es clave: por esa vía transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, por lo que cualquier alteración en la navegación impacta de inmediato en los mercados energéticos.

El avance del crudo también encendió señales de alerta por su posible impacto en la inflación global. En América Latina, la CEPAL estimó que un aumento sostenido de la energía podría sumar presión sobre los precios durante 2026.

En el caso de Argentina, distintos escenarios contemplan un impacto adicional sobre la inflación anual, dependiendo de la magnitud del incremento en los combustibles y de su traslado al resto de la economía.

Así, la escalada en Medio Oriente vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena internacional, con precios en alza, mercados atentos y una preocupación creciente por los efectos que podría tener sobre el abastecimiento y los precios internos.