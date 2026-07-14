Condenaron al hermano de Pedro Sánchez en España por irregularidades en la creación de un cargo público

El exfuncionario fue penado con una inhabilitación de ​nueve años ⁠para ejercer cargos públicos. Fue investigado por irregularidades en la designación de un puesto de trabajo “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el familiar del mandatario local.

Hoy 11:35

David ‌Sánchez, ⁠hermano del presidente del Gobierno ⁠español, Pedro ⁠Sánchez, fue declarado culpable de ‌conducta indebida en el ámbito administrativo. Por el hecho, el exfuncionario fue condenado a una inhabilitación de nueve años ⁠para ejercer cargos públicos. Tanto él como los otros acusados fueron investigados por irregularidades en la creación de un puesto de trabajo en el organismo público, en 2017, “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el familiar del mandatario local.

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La Audiencia Provincial de Badajoz también impuso la misma pena al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros nueve acusados por el mismo delito.

Durante el proceso, tanto la Fiscalía como las defensas habían solicitado la absolución de David Sánchez, Gallardo y del resto de los imputados. Sostenían que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa y defendían la legalidad de la creación y adjudicación del cargo de alta dirección.

Sin embargo, el tribunal entendió que sí existieron irregularidades administrativas en el procedimiento de creación del puesto. El fallo señaló que “no ha quedado probado [...] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados” para diseñar el cargo que finalmente ocupó David Sánchez, por lo que quedó absuelto del delito de tráfico de influencias.

La resolución judicial consideró al hermano del presidente autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación. La sentencia determinó que el puesto era innecesario, que no se respetaron los principios de mérito y capacidad, y que el acusado posteriormente desatendió sus obligaciones acudiendo apenas a trabajar.

El proceso, conocido mediáticamente en España como el “Caso David Sánchez” o “Caso Azagra” (nombre artístico del también músico), se inició tras denuncias presentadas por distintas organizaciones y partidos políticos que ejercieron como acusación popular. Al tratarse de una sentencia en primera instancia dictada por la Audiencia Provincial, la resolución no es firme y puede ser recurrida ante instancias judiciales superiores, añadieron los medios locales.

David Sánchez Pérez-Castejón es el hermano menor del presidente de España y un músico, compositor y director de orquesta que utiliza el seudónimo artístico de David Azagra. Después de vivir varios años en el exterior gracias a su carrera musical, su retorno a España estuvo marcado por su vinculación laboral con la administración provincial, lo que desencadenó este proceso legal en su contra.

En julio de 2017 fue contratado por la Diputación de Badajoz, bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como coordinador de conservatorios, un puesto de alta dirección creado en ese período. Más adelante, pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas de la corporación y lideró el programa musical Ópera Joven.

La sentencia contra el hermano del presidente español supone un nuevo revés político para el mandatario socialista, cuyo Gobierno y círculo más cercano se enfrentaron a una serie de investigaciones y escándalos relacionados con la corrupción en los últimos dos años. El mes pasado, por ejemplo, un antiguo colaborador cercano de Sánchez fue ⁠condenado a 24 años de prisión en otro caso de corrupción.

Para Pedro Sánchez, que descartó los reclamos de la oposición para adelantar las elecciones generales, previstas en 2027, el caso de su hermano es otro dolor de cabeza. Se une también al caso de su esposa, Begoña Gómez, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias. Además, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado por el mismo delito por el que se la acusa a la mujer del mandatario.