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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 19º
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Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para este miércoles 15 de julio

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:53

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Miércoles 15 de julio: de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Baez, Saladillo y Cerro Puesto del Medio (dpto. Ojo de Agua); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Tradición de la ciudad Capital (zona Colon y Solís) y a parte del barrio Jorge Newbery de la ciudad Capital (comprendida entre Pablo Splinder, Alfonso Quinzio, Aaron de Anchorena y Teodoro Fels) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (barrios Urquiza, Melian y Herrera El Alto) y a las localidades de Rodeo de Valdez y Los Núñez (dpto. Río Hondo).

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