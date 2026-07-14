Los santiagueños podrán disfrutar y alentar a la Selección ante Inglaterra en la Fan Zone del Fórum

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La propuesta será este miércoles desde las 12, con entrada libre y gratuita. Habrá pantalla gigante, patio gastronómico, juegos, sorteos y actividades para vibrar con la Scaloneta.
Tras las exitosas jornadas que reunieron a miles de santiagueños alentando a la Selección Argentina, la Fórum Fan Zone volverá a abrir sus puertas para vivir un clásico del fútbol mundial: Argentina vs. Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.
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La propuesta es organizada por la Dirección General de la Juventud del Gobierno de Santiago del Estero, junto a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, y se realizará este miércoles 15 de julio, desde las 12, en el Fórum Centro de Convenciones.
Bajo el lema “La pasión nos une”, el espacio volverá a convertirse en punto de encuentro para las familias y juventudes santiagueñas, en una jornada que combinará fútbol, recreación, gastronomía y propuestas para todos los presentes.
El encuentro entre Argentina e Inglaterra promete una enorme carga de emoción e historia, y podrá seguirse en vivo a través de una pantalla gigante, en un clima de fiesta y aliento celeste y blanco.
Durante toda la jornada, quienes se acerquen al Fórum podrán disfrutar de patio gastronómico con food trucks, zona gamer, torneo de metegol, desafío de penales, juegos recreativos, sorteos y premios.
Además, habrá una Zona de Emprendedores Jóvenes, con productos y propuestas de emprendedores locales, en una iniciativa que busca fortalecer los espacios de participación, recreación y promoción del emprendedurismo joven.
Desde la organización invitan a todos los vecinos a acercarse con la camiseta argentina, banderas y toda la pasión para acompañar a la Selección en un partido que promete emociones de principio a fin.
Lugar: Fórum Centro de Convenciones – Santiago del Estero
Fecha: miércoles 15 de julio de 2026
Horario: desde las 12
Entrada: libre y gratuita