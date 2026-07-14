"La situación económica y financiera de La Banda está totalmente equilibrada"

El candidato a intendente por el Frente Compromiso y Unidad destacó la gestión municipal, cuestionó a sus rivales por la falta de propuestas y llamó a los vecinos a evaluar cada proyecto de cara a las elecciones.

Hoy 13:38

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Compromiso y Unidad, Roger Nediani, afirmó que “la situación económica y financiera del municipio está totalmente equilibrada”, al tiempo que remarcó los avances de su gestión y el contexto de campaña electoral.

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En diálogo con Radio Panorama, el actual jefe comunal que buscará la reelección en los comicios de agosto sostuvo que actualmente atraviesa una etapa de doble responsabilidad, combinando la administración municipal con la contienda electoral. “Estamos trabajando con mucha intensidad, cumpliendo con una doble función de gestionar y también con la campaña, donde nuevamente el pueblo va a tener la chance de elegir quién va a gobernar por cuatro años”, expresó.

Nediani señaló que el escenario político local presenta similitudes con elecciones anteriores y cuestionó algunas estrategias de sus adversarios.

Roger Nediani en Radio Panorama.

“Hay fuerzas que están jugando fuerte. Lamentablemente, algunas campañas tienen que ver con la descalificación, el destrato y la falta de propuestas. Pero también es parte del folclore político”, indicó.

En ese sentido, pidió a los ciudadanos analizar las propuestas de cada candidato y priorizar aquellas que apunten a mejorar la calidad de vida.

El candidato insistió en que las cuentas municipales se mantienen ordenadas: “Siempre lo ha estado. Estamos equilibrados incluso con los sueldos de los empleados públicos provinciales”, afirmó.

No obstante, advirtió sobre el impacto de la situación nacional, especialmente en materia de coparticipación, y reiteró el reclamo por una actualización de los recursos que recibe el municipio.

Durante la entrevista, Nediani defendió los logros de la gestión y enumeró avances en infraestructura y servicios públicos.

Destacó más de 300 cuadras pavimentadas, la instalación de más de 100 puntos lumínicos y mejoras en tareas de limpieza urbana.

También subrayó el desarrollo de obras hidráulicas: “Hoy, con la infraestructura de desagües pluviales incorporada, el agua drena en aproximadamente cuatro horas tras una lluvia”, aseguró.

Roger Nediani en Radio Panorama

El dirigente reconoció que el contexto económico afecta a los vecinos, con caída del consumo y cierre de comercios, lo que obligó al municipio a reforzar la asistencia social. Según explicó, estas medidas quedarán reflejadas en el próximo presupuesto que será tratado en el Concejo Deliberante.

Finalmente, Nediani sostuvo: “Somos conscientes de que hemos hecho mucho, pero también de que queda mucho por hacer”, marcando así el tono de su propuesta de continuidad con ajustes en la gestión administrativa y foco en la realidad social.