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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUL 2026 | 24º
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Locales

Se invita a participar del encuentro cultural “Los Lagos abre sus puertas a la cultura”

La propuesta se realizará este sábado en la Casa de la Abuela Luisa, con música en vivo, feria de emprendedores, comidas típicas, arte y actividades para toda la familia.

Hoy 14:23

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar del encuentro “Los Lagos abre sus puertas a la cultura”, que se realizará el próximo sábado 18 de julio, de 11 a 19  en la Casa de la Abuela Luisa en el barrio Los Lagos, con entrada libre y gratuita.

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La propuesta reunirá una amplia variedad de actividades para toda la familia, entre ellas música en vivo, feria de emprendedores, comidas típicas y un reconocimiento a familias bandeñas, promoviendo un espacio de encuentro que pone en valor la identidad, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

En ese marco, también se desarrollará una nueva edición de “Tiempo de Lumbreras”, el encuentro cultural itinerante impulsado por la Dirección de Turismo que, mes a mes, recorre distintos espacios emblemáticos de la ciudad. Tras sus ediciones en la Plaza Mauricio Rojas y la Plaza Belgrano, en esta oportunidad la propuesta se sumará al evento el folclorista Fily Carabajal.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de lecturas de poesías y escritos a cargo de ocho participantes, presentaciones de una academia de danzas, música en vivo, exposiciones de pinturas y dibujos de artistas locales, además de una campaña solidaria de intercambio, donación y venta de libros para fomentar la lectura y el acceso a la cultura.

A través de estas iniciativas, la Dirección de Turismo continúa promoviendo espacios de participación comunitaria, fortaleciendo el patrimonio cultural de La Banda y generando propuestas que integran el arte, la literatura y las expresiones locales.

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