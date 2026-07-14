Cruz Roja y Scouts realizaron obras y actividades solidarias en Pozo Mositoj

Construyeron una nueva cisterna para captar agua de lluvia, mejoraron las instalaciones de la UPA Sanitaria y compartieron jornadas de prevención, recreación y trabajo comunitario con la comunidad Tonokoté.

Hoy 14:51

La comunidad de Pozo Mositoj fue escenario de una nueva jornada de trabajo solidario encabezada por la Cruz Roja Argentina, que junto a grupos Scouts de distintas provincias llevó adelante obras y actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

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La iniciativa se desarrolló durante tres días con la participación de delegaciones de Salta, Córdoba y Buenos Aires, que trabajaron junto a integrantes de la comunidad originaria Tonokoté en la construcción de la cisterna N.º 11 para la captación de agua de lluvia. La obra forma parte del programa que la Cruz Roja impulsa desde hace varios años para contribuir a paliar la escasez de agua que afecta a la zona.

En el marco de la propuesta nacional "La Minga", la rama Rover del Movimiento Scout también colaboró en el acondicionamiento de la Unidad Primaria de Atención (UPA) Sanitaria, donde se construyó un horno de barro y se realizaron tareas de revoque y mejoras edilicias.

Además de las obras, los voluntarios desarrollaron juegos y actividades recreativas para niñas, niños y adultos, mientras que personal de la Cruz Roja brindó charlas sobre prevención, seguridad y uso responsable de los braseros, con el objetivo de promover hábitos seguros y fortalecer el trabajo comunitario.

Como cierre de la jornada, se entregaron reconocimientos a representantes de empresas e instituciones que colaboraron mediante donaciones de materiales, haciendo posible la ejecución de las obras y reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo de la comunidad.