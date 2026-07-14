“Messi consigue al que quería”: en Inglaterra explotaron por el árbitro de la semifinal ante Argentina

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para el cruce del miércoles en Atlanta y la prensa inglesa reaccionó con críticas, sospechas y titulares cargados de polémica.

Hoy 15:19

La previa entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de tensión. Después de que la FIFA confirmara al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal del partido, la prensa inglesa reaccionó con fuertes cuestionamientos y hasta insinuaciones sobre un supuesto vínculo favorable con Lionel Messi.

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El medio que más ruido hizo fue el Daily Mail, que tituló: “Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial”. La publicación apuntó a que Elfath fue cuarto árbitro en la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, y que además dirigió varios partidos de Inter Miami en la MLS.

La lectura instalada por algunos medios ingleses se apoyó en ese antecedente para alimentar la polémica, pese a que Elfath no dirigió aquella final como árbitro principal, sino que formó parte del equipo arbitral como cuarto juez.

El mismo medio insistió con la idea al señalar que Messi “consigue a su árbitro favorito pese a las teorías conspirativas de que el torneo está arreglado”, una frase que encendió aún más la previa del cruce mundialista.

También The Sun se metió en la discusión y advirtió desde su portada que Inglaterra deberá “mantener la cabeza fría” frente a las supuestas “artes oscuras” argentinas y el árbitro designado para la semifinal.

En tanto, el Daily Mirror abordó la designación desde las declaraciones de Jordan Pickford, arquero de Inglaterra, quien bajó el tono de la polémica y afirmó: “El fútbol hablará por sí solo y respecto a los árbitros, ese es su trabajo”.

Más allá de las quejas, algunos medios ingleses también marcaron una contradicción en el relato. Football365 señaló que, en este Mundial, Argentina acumula menos tarjetas amarillas y rojas que Inglaterra, un dato que pone en duda la narrativa sobre las supuestas “artes oscuras” de la Albiceleste.

La designación de Elfath llega en una previa cargada de condimentos deportivos, históricos y mediáticos. Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo, esta vez por un lugar en la final, y del otro lado del Atlántico ya empezaron a jugar el partido fuera de la cancha.

El duelo se disputará este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Allí, la Selección de Lionel Scaloni buscará meterse en una nueva final mundialista ante un rival que llega con mucha expectativa y una prensa que ya empezó a calentar el clima.