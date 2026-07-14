Tensión en zona norte: una mujer intentó arrojarse desde un séptimo piso y desplegó un amplio operativo

El dramático episodio se registró en un edificio, ubicado en la intrsección de las avenidas Belgrano y Leopoldo Lugones. Según informaron fuentes consultadas por Diario Panorama, la mujer habría sido encerrada por su pareja.

Hoy 15:49

Momentos de suma tensión se vivieron este martes por la tarde en el complejo Procrear, ubicado en la intersección de avenida Belgrano y Leopoldo Lugones, donde una mujer intentó arrojarse desde el séptimo piso de un edificio luego de permanecer presuntamente encerrada por su pareja.

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El hecho se registró alrededor de las 15.00 y motivó un importante despliegue de personal del Sease, efectivos de la Policía y de la Brigada de Rescate, quienes acudieron de inmediato al lugar tras el alerta.

Según relataron testigos, antes del episodio la mujer arrojó una bolsa de basura desde el departamento con el propósito de llamar la atención de los transeúntes y pedir ayuda ante la situación que atravesaba.

La intervención de los equipos de emergencia permitió contener a la víctima y evitar que concretara su intento. Posteriormente, personal del Sease la asistió en el lugar y la trasladó en ambulancia a un centro de salud, ya que presentaba una fuerte crisis nerviosa.

Mientras tanto, efectivos policiales realizaron las actuaciones de rigor y dieron intervención a la Justicia, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho y la responsabilidad de la pareja de la mujer.

El episodio generó una profunda conmoción entre los vecinos del complejo, quienes siguieron de cerca el operativo desplegado por los distintos organismos de emergencia.