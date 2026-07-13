EN VIVO | Francia y España se enfrentan en un duelo imperdible por un lugar en la final del Mundial 2026

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Dos de los máximos candidatos al título se medirán este martes, desde las 16, en el Estadio Dallas. El ganador jugará la final ante el vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
Francia y España protagonizarán este martes una de las semifinales más atractivas del Mundial 2026. El encuentro se jugará desde las 16, en el Estadio Dallas, y será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.
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