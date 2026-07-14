Mac Allister recordó a Maradona antes de Argentina-Inglaterra: “Ojalá podamos hacer algo parecido”

El volante de la Selección Argentina palpitó la semifinal del Mundial 2026 y se refirió a la histórica victoria del equipo campeón de 1986 ante los ingleses.

Hoy 15:05

Alexis Mac Allister comenzó a palpitar el cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y recordó uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de la Selección: la victoria ante los europeos en México 1986, con los dos goles inolvidables de Diego Armando Maradona.

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En diálogo con los medios antes de la práctica que el seleccionado realizó este martes en Atlanta, ciudad a la que llegó anoche y donde jugará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium, el volante del Liverpool fue consultado por aquel partido histórico.

“Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, quizá solo Leo puede hacer lo que él hizo en la cancha”, expresó el Colo, al hacer referencia a la actuación de Maradona en los cuartos de final del Mundial 1986.

Mac Allister también destacó el valor simbólico de aquel encuentro, disputado cuatro años después de la Guerra de Malvinas, y reconoció que en estos días volvieron a circular imágenes que movilizan al plantel y a los hinchas.

“Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron”, sostuvo.

El mediocampista también fue consultado por la gran cantidad de futbolistas argentinos que juegan en la Premier League, entre ellos Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Emiliano Martínez y el propio Mac Allister.

“Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la Selección de la mejor manera”, afirmó.

Además, analizó al equipo dirigido por Thomas Tuchel y reconoció la jerarquía del rival, aunque dejó en claro que Argentina no modificará su identidad para afrontar el partido.

“Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes. Pero tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido”, señaló.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles, desde las 16, por un lugar en la final del Mundial. Será un nuevo capítulo de una rivalidad histórica, con el recuerdo de 1986 muy presente y la ilusión de volver a escribir otra página grande.