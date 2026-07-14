De Paul y Montiel palpitaron la semifinal ante Inglaterra: “Este tipo de partidos me encantan”

El mediocampista habló en la previa del entrenamiento de la Selección Argentina y aseguró que vive con entusiasmo el cruce de este miércoles por el Mundial 2026. El lateral, en tanto, remarcó que el equipo está preparado para afrontar el desafío.

Hoy 15:04

La Selección Argentina transita las horas previas a una nueva semifinal mundialista. Este miércoles, desde las 16, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, y en la previa hablaron Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel, dos futbolistas importantes dentro del ciclo.

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El mediocampista, que podría no estar desde el arranque tras haber sido reemplazado en los últimos dos encuentros, evitó profundizar sobre su posible salida del once titular y se mostró tranquilo a la espera de la decisión del entrenador.

“El técnico no dio el equipo, pero estoy tranquilo”, expresó De Paul en la rueda de prensa previa al último entrenamiento antes del duelo ante los europeos.

Más allá de la incertidumbre sobre la formación, el futbolista de Inter Miami dejó en claro que vive la previa con mucha motivación y entusiasmo.

“Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas”, afirmó.

El cruce ante Inglaterra tiene una carga histórica inevitable por los antecedentes mundialistas y por todo lo que representa para los hinchas argentinos. Sin embargo, De Paul remarcó que el mensaje interno del cuerpo técnico va en la misma línea que Scaloni expresó públicamente tras el triunfo ante Suiza.

“Lo que dijo puertas para afuera: es un partido de fútbol. Esperemos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y que cuando termine el partido, los argentinos estén muy felices”, señaló.

El volante surgido en Racing también destacó la conexión del plantel con los hinchas y aseguró que el grupo siente el acompañamiento de la gente en esta etapa decisiva del torneo.

En esa misma línea, afirmó que los jugadores son “muy receptivos con la energía que mandan los hinchas” y definió el encuentro como “un partido único contra un gran rival”.

Montiel: “Estamos preparados”

Otro de los que habló en la previa fue Gonzalo Montiel, quien pelea por un lugar en el lateral derecho con Nahuel Molina. El defensor remarcó que el plantel está enfocado en sus propias herramientas y preparado para afrontar la semifinal.

“Nos enfocamos en nosotros, vamos a afrontar una semifinal y estamos preparados para eso”, expresó el autor del penal decisivo en la final de Qatar 2022.

Montiel también reconoció la ilusión que genera volver a estar tan cerca de una final mundialista.

“La ilusión siempre está, como todos los argentinos nos ilusionamos. Estamos en una semi, a un paso de otra final y la afrontaremos de tal manera”, sostuvo.

Además, el lateral calificó como “un sueño y un privilegio” volver a jugar una instancia de este nivel con la camiseta argentina.

Sobre Inglaterra, Montiel anticipó que se trata de un rival exigente y destacó uno de los aspectos que el cuerpo técnico viene analizando para intentar reducir riesgos.

“Los estuvimos analizando, son un rival difícil, juegan mucho con los extremos y vamos a trabajar para achicar el margen de error”, indicó.

Argentina afrontará este miércoles una nueva prueba de máxima exigencia, con el objetivo de meterse en otra final del mundo. Mientras Scaloni termina de definir el equipo, De Paul y Montiel dejaron en claro que el plantel llega con ilusión, concentración y plena conciencia de lo que está en juego.