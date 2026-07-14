Nuevas medidas periciales en el caso del homicidio de Juan Carlos Rojas

La Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación ha implementado nuevas medidas periciales para profundizar en la investigación del homicidio de Juan Carlos Rojas, enfocándose en la evidencia genética y papiloscópica recolectada en el caso.

Hoy 15:10

La Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación ha decidido implementar una serie de nuevas medidas periciales en el contexto de la investigación por el homicidio de Juan Carlos Rojas. Estas medidas buscan profundizar el análisis de la evidencia genética y papiloscópica recolectada durante la causa.

Las resoluciones pertinentes fueron firmadas el viernes 3 de julio y tienen como objetivo preservar pruebas consideradas cruciales para el esclarecimiento del hecho. Entre las principales disposiciones, la fiscalía ha ordenado avanzar con un nuevo procesamiento de muestras biológicas que anteriormente no pudieron ser tipificadas.

El Laboratorio Satélite Forense ha confirmado que cuenta con los insumos necesarios para llevar a cabo el reanálisis de las muestras, aunque deberá identificar cuáles de ellas podrían agotarse durante el proceso y establecer la fecha de inicio de la pericia.

Además, un informe técnico del Área de Genética ha determinado que es viable intentar extraer ADN de los soportes que contienen rastros papiloscópicos levantados en el vehículo Volkswagen Suran vinculado al caso. Los especialistas han recomendado que la extracción genética se realice antes de aplicar reactivos químicos sobre las huellas.

La Fiscalía ha emitido un oficio a la Dirección General de Criminalística de la Policía de Catamarca, ordenando la preservación de los ocho soportes de huellas obtenidos del automóvil. También se ha dispuesto la documentación de la trazabilidad completa de todas las personas que manipularon esos elementos desde diciembre de 2022 hasta la fecha actual.

La resolución prohíbe la realización de nuevos tratamientos químicos sobre los soportes sin autorización judicial, estableciendo que, tras los cotejos dactiloscópicos, deben ser embalados y trasladados al Área de Genética del Laboratorio Satélite Forense, cumpliendo con los protocolos de preservación de evidencia.

Otro aspecto significativo es que la Fiscalía ha declarado incompatible que la propia Dirección de Criminalística realice el cotejo de huellas de cinco agentes bajo su dependencia, considerando que ello podría comprometer la imparcialidad del procedimiento. Esta tarea ha sido encomendada al Área de Criminalística del Laboratorio Satélite Forense.