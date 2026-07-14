Cómo está el historial general y en mundiales entre Argentina e Inglaterra

La Selección Argentina volverá a enfrentar a los europeos este miércoles, desde las 16, por las semifinales del Mundial 2026. En Copas del Mundo, el antecedente más recordado sigue siendo el cruce de México 1986.

Hoy 15:37

La Selección Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El cruce reeditará una rivalidad histórica, con capítulos inolvidables en Copas del Mundo y una fuerte carga deportiva.

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En mundiales, ambos seleccionados se enfrentaron en cinco oportunidades. La ventaja en el historial es para Inglaterra, que ganó tres partidos, mientras que Argentina se impuso una vez y el restante terminó empatado, aunque la Albiceleste avanzó por penales.

El triunfo argentino más recordado ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México. En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo venció 2-1 a Inglaterra con dos goles históricos de Diego Armando Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Gary Lineker descontó para los europeos.

Sin embargo, la rivalidad mundialista tuvo uno de sus puntos más tensos en Inglaterra 1966, también por los cuartos de final. Aquel día, el seleccionado inglés ganó 1-0, pero el episodio más recordado fue la expulsión de Antonio Rattín, capitán argentino, quien se negó a dejar el campo en una época en la que todavía no existían las tarjetas rojas.

Tras el partido, el entrenador inglés Alf Ramsey impidió que George Cohen intercambiara la camiseta con un jugador argentino y luego calificó a los futbolistas albicelestes como “animals”, una frase que quedó marcada en la historia del cruce.

El antecedente mundialista más reciente fue en Corea-Japón 2002, por la fase de grupos. Inglaterra se impuso 1-0 ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, en un torneo que terminó con la eliminación argentina en primera ronda.

El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales

Chile 1962: Argentina 1-3 Inglaterra, fase de grupos.

Inglaterra 1966: Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final.

Francia 1998: Argentina 2-2 Inglaterra, octavos de final. Argentina avanzó por penales.

Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos.

El historial completo entre Argentina e Inglaterra

En el historial total, Inglaterra también tiene ventaja. Los europeos ganaron seis partidos, Argentina se impuso en tres y hubo cinco empates.

1951: Inglaterra 2-1 Argentina, amistoso.

1953: Argentina 0-0 Inglaterra, amistoso.

1962: Argentina 1-3 Inglaterra, Mundial de Chile.

1964: Argentina 1-0 Inglaterra, amistoso.

1966: Argentina 0-1 Inglaterra, Mundial de Inglaterra.

1974: Argentina 2-2 Inglaterra, amistoso.

1977: Argentina 1-1 Inglaterra, amistoso.

1980: Inglaterra 3-1 Argentina, amistoso.

1986: Argentina 2-1 Inglaterra, Mundial de México.

1991: Inglaterra 2-2 Argentina, amistoso.

1998: Argentina 2-2 Inglaterra, Mundial de Francia. Argentina avanzó por penales.

2000: Inglaterra 0-0 Argentina, amistoso.

2002: Argentina 0-1 Inglaterra, Mundial de Corea-Japón.

2005: Inglaterra 3-2 Argentina, amistoso.

Este miércoles se escribirá un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Argentina buscará meterse en otra final mundialista y equilibrar una serie que, más allá de los números, tiene algunos de los momentos más recordados de la historia de la Copa del Mundo.