Así será el imponente operativo de seguridad para Argentina-Inglaterra

El cruce por las semifinales del Mundial 2026 fue catalogado como el partido de mayor riesgo del torneo. Habrá accesos diferenciados, más controles y restricciones especiales en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Hoy 15:49

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá un operativo de seguridad a la altura de la carga histórica y simbólica del partido. El duelo de este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, fue considerado por la organización como el encuentro de mayor riesgo del Mundial 2026.

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Por ese motivo, autoridades de distintos países coordinaron durante los últimos días un dispositivo preventivo especial, con el objetivo de minimizar cualquier posibilidad de incidentes antes, durante y después del partido.

El esquema comenzó a delinearse en reuniones operativas realizadas en el Centro Internacional de Cooperación Policial, en Leesburg, Virginia. Allí participaron representantes de FIFA, el FBI, fuerzas policiales de Georgia, Miami e Inglaterra, además de funcionarios argentinos especializados en seguridad en eventos deportivos.

Durante esos encuentros se evaluó el escenario de riesgo que representa el cruce entre argentinos e ingleses y se definieron medidas para garantizar el normal desarrollo del espectáculo. Según medios internacionales, el operativo contempla el despliegue de 1.200 policías y 600 agentes de seguridad privada en zonas clave como el estadio, el Parque Olímpico y el Fan Fest.

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La delegación argentina presentó recomendaciones operativas que fueron incorporadas al dispositivo final. Entre ellas, el fortalecimiento de los controles de acceso, el incremento de presencia policial en los alrededores y dentro del estadio, y una sectorización más eficiente para reducir el contacto entre grupos de hinchas considerados de mayor riesgo.

Si bien la política habitual de FIFA en sus competiciones internacionales privilegia la convivencia entre espectadores, en este caso se aceptó establecer accesos diferenciados para ambas parcialidades. Los simpatizantes argentinos ingresarán por la Puerta 4, mientras que los hinchas ingleses lo harán por la Puerta 3.

El operativo también contempla restricciones especiales dentro del estadio. No estará permitido ingresar con botellas y todas las bebidas que se comercialicen deberán servirse únicamente en vasos descartables, para evitar que los envases puedan ser utilizados como elementos contundentes.

Además, estará prohibido el ingreso de banderas, pancartas, indumentaria o cualquier otro elemento que contenga mensajes de odio, contenido político o consignas que puedan resultar provocativas para cualquiera de las dos parcialidades.

Otro de los ejes del dispositivo será el control de asistentes con derecho de admisión. Según lo informado, alrededor de 33.000 personas incluidas en ese registro del fútbol argentino no podrán ingresar al estadio para presenciar el encuentro.

Las medidas no se limitarán únicamente al estadio. El plan de seguridad también incluye refuerzos en los hoteles donde se hospedan ambas selecciones y en los traslados oficiales de las delegaciones, para evitar incidentes durante las horas previas y posteriores al partido.

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El mensaje de la Embajada Argentina en Estados Unidos

En la previa del encuentro, la Embajada Argentina en Estados Unidos emitió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir colaboración a los hinchas.

“El próximo miércoles viviremos una jornada muy especial junto a la Selección Argentina. Para que sea una verdadera fiesta, les pedimos a todos los hinchas que respeten las normas de seguridad, sigan las indicaciones de las autoridades y colaboren en todo momento con el personal del estadio”, expresaron desde la representación diplomática.

Todo responde a un mismo diagnóstico: para FIFA y las fuerzas de seguridad involucradas, Argentina-Inglaterra representa el desafío operativo más complejo de toda la Copa del Mundo.

El partido más esperado de las semifinales tendrá también el operativo preventivo más importante del torneo, con un despliegue internacional coordinado para que un duelo cargado de historia se dispute en un clima de paz, orden y convivencia.