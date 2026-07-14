La inflación de junio fue de 1,9%, marcó una nueva desaceleración y acumuló 33,5% en doce meses

El índice nacional de precios al consumidor registró una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto a mayo y el nivel más bajo en diez meses. Además, acumuló un alza de 16,8% en el año.

Hoy 16:52

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación correspondiente a junio. El informe oficial reflejó una variación mensual de 1,9%, un avance de 33,5% en la comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año. De esta manera, se profundizó el proceso de desaceleración inflacionaria que comenzó en abril.

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En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%, lo que implica un retroceso de 0,2 puntos porcentuales. En ese contexto, la expectativa para junio giraba en torno a la posibilidad de que el índice mensual cayera por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

El IPC Núcleo registró un incremento de 1,6%, impulsado principalmente por subas en productos como pan y cereales, medicamentos y alquileres. Dentro de los precios estacionales, que subieron 3,4%, se destacaron los aumentos en verduras y servicios turísticos, mientras que las frutas mostraron una caída. Los precios regulados avanzaron 2,3%, con alzas en electricidad y transporte público.

La división de Recreación y cultura encabezó los aumentos mensuales con una suba de 4,2%, impulsada por los mayores costos en paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 3,3 por ciento. Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado fueron las divisiones con menores variaciones, con incrementos de 0,9% y 0,4% respectivamente.

Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia en la suba mensual correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a los incrementos en verduras y en pan y cereales. En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la incidencia principal se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en electricidad y alquileres. En el Noreste también se registró un alza en el gas en garrafa, mientras que en el GBA impactaron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y por el adicional del 20% establecido en la normativa vigente.

Las consultoras relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) habían proyectado un 2% para junio, aunque varias firmas privadas ubicaron sus estimaciones entre 1,8% y 1,9 por ciento. Entre ellas, la Fundación Libertad y Progreso y Analytica calcularon 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go estimaron 1,9 por ciento.