Semifinal del Mundial: así atenderán los comercios de Santiago del Estero este miércoles

La Cámara de Comercio dio a conocer el resultado de un relevamiento entre los negocios de la provincia. Habrá cierres temporales y aperturas una vez concluido el encuentro de la Selección Argentina.

Hoy 12:36

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra también tendrá repercusiones en la actividad comercial de Santiago del Estero. Con motivo del trascendental encuentro, numerosos comercios decidieron reorganizar sus horarios de atención para acompañar a la Selección en la búsqueda de un lugar en la gran final.

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Según el relevamiento realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, la mayoría de los locales abrirá sus puertas una vez finalizado el partido, mientras que otros trabajarán en horario corrido hasta las 15.30 y luego cerrarán para seguir las alternativas del encuentro.

Desde la entidad explicaron que la modalidad dependerá de cada comercio y de las características de su actividad, por lo que no habrá un esquema uniforme en toda la ciudad.

En ese sentido, recomendaron a los clientes consultar previamente los horarios de atención de los negocios en caso de tener previsto realizar compras o trámites durante la tarde.

La Cámara de Comercio aclaró que la información corresponde a las respuestas brindadas por los comercios que participaron del relevamiento y tiene únicamente carácter informativo, sin constituir una disposición obligatoria para el sector.

Como ocurrió en anteriores presentaciones de la Selección Argentina, se espera que la actividad comercial disminuya durante las horas del partido y recupere su ritmo habitual una vez concluido el trascendental duelo frente a Inglaterra, que pondrá en juego un lugar en la gran final del Mundial 2026.