Se conocerá la sentencia contra madre e hija acusadas de explotar sexualmente a dos adolescentes

Las víctimas tienen 16 y 17 años. Una de ellas logró escapar y pidió ayuda en un bar, desesperada. Sucedió en Añatuya.

Hoy 07:00

Detrás de la promesa de un "trabajo seguro" en una tienda de ropa se escondía un engranaje de sometimiento, violencia y comercio sexual.

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Por estos días, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero es escenario de un debate crucial: el juicio contra una mujer de la ciudad de Añatuya y su hija, acusadas de captar, mantener cautivas y explotar sexualmente a dos menores de edad en una vivienda del barrio La Leñera.

La acusación, impulsada con firmeza por la fiscal federal Dra. Indiana Garzón, expone la extrema vulnerabilidad de las víctimas y la frialdad con la que actuaban las imputadas que cuentan con defensa de la Defensoría Oficial de la Nación. El debate oral ha permitido reconstruir cómo se gestó la captación de la víctima principal, una adolescente de 17 años que presenta retraso madurativo.

La joven arrastraba una historia previa de desamparo y abuso: se encontraba alojada en un centro de contención de la ciudad Capital —donde ya se había condenado a dos personas por haberla vulnerado en el pasado— cuando conoció- en el mismo centro- a la hija de la principal investigada.

Aprovechando esa relación de confianza y la precaria situación de la menor, la joven añatuyense y su madre la convencieron de viajar a la "Capital de la Tradición" bajo el engaño de un empleo legítimo.

Sin embargo, al arribar a Añatuya, la realidad fue inmediata y brutal. La adolescente estuvo alojada en una vivienda que la mujer alquilaba en el barrio La Leñera. Allí estuvo prácticamente privada de su libertad y, durante casi tres semanas, la entregaron de manera sistemática a distintos "clientes" a cambio de dinero. El horror no lo vivía sola: en la misma vivienda se encontraba otra menor, de 16 años y oriunda de Añatuya, sometida al mismo régimen.

El escape

El calvario de la joven de 17 años terminó gracias a un descuido en la vivienda donde estaba retenida. En un momento de distracción, logró huir de la propiedad y correr hacia el centro de la ciudad de Añatuya, donde ingresó a una confitería para pedir auxilio. A partir de ese momento, intervino el fiscal Dr. Guillermo Farías, junto al personal policial de Añatuya y Subnaf.

Durante la etapa de instrucción, ambas menores declararon bajo el sistema de Cámara Gesell. Aquellos testimonios, que ahora se ventilan en las audiencias de la Justicia Federal, resultaron determinantes para desnudar el "infierno" cotidiano al que eran sometidas: encierro absoluto y la humillación de ver cómo las imputadas hacían caja con sus cuerpos.

Semana clave

El juicio, que continúa con sus audiencias hoy y mañana, transita sus instancias decisivas, indicaron las fuentes consultadas por este medio. Se espera que las testimoniales de los peritos, psicólogos, el personal policial que intervino en los allanamientos y todo tipo de registros terminen de consolidar la plataforma probatoria de la Fiscalía a cargo de la doctora Indiana Garzón.

Ante los investigadores policiales y luego en el marco de la Cámara Gesell en el Centro Judicial Añatuya, la adolescente aportó un testimonio medular que hoy sostiene la imputación del Ministerio Público Fiscal Federal por el delito de trata de personas.

La víctima no solo describió los vejámenes físicos sufridos, sino que dejó al descubierto la matriz económica de la explotación: "Vi que le daban plata a la mujer", relató la joven con crudeza, en referencia al dinero en efectivo que los supuestos "clientes" le entregaban de manera directa a la principal imputada tras consumar los abusos.

Para la fiscalía y los investigadores, esta declaración es una prueba de cargo irrefutable.

El testimonio de la menor confirma judicialmente el ánimo de lucro y la explotación económica activa, elementos tipificados en la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, desarmando cualquier estrategia de la defensa que intente desvincular a las acusadas del "negocio" montado a costa de la vulnerabilidad de las adolescentes.

Un dato a tener en cuenta, las imputadas, madre e hija, siguen el debate oral en libertad hasta que se conozca el veredicto que será en los próximos días.