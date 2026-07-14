Termas de Río Hondo se viste de sol: clima ideal para hoy Martes 14 de julio de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo son favorables, con un día soleado y temperaturas agradables. Los termenses podrán disfrutar de un clima óptimo en los próximos días.
Hoy en Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado, con una temperatura actual de 10.8 °C y una sensación térmica de 8.6 °C. La humedad se encuentra en un 62%, y el viento sopla a 10.4 km/h desde el este-noreste.
Para los termenses que planean actividades al aire libre, el pronóstico es muy alentador. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 23.5 °C durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima cálido y soleado.
En los próximos días, el clima seguirá siendo soleado y agradable. Mañana, 15 de julio, la mínima será de 12.5 °C y la máxima de 23.2 °C, condiciones perfectas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza.
El jueves, 16 de julio, los termenses podrán experimentar un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 14.5 °C y máximas de 27 °C. Estas condiciones seguramente atraerán a muchos visitantes a la ciudad.
En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se presenta ideal para disfrutar al aire libre. Hoy, el día será soleado con temperaturas que irán desde los 10.5 °C hasta los 23.5 °C, mientras que el pronóstico para mañana y el jueves también promete días agradables.
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